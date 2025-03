Crisi bancarie italiane degli ultimi anni. Banca e Fondazione Monte dei Paschi. Incontro dell’associazione Polis

L’Associazione Polis di Siena promuove, per martedì 25 marzo alle 21,15, un incontro pubblico sulle crisi bancarie italiane degli ultimi anni, con particolare riferimento al caso di Banca e Fondazione Monte dei Paschi negli atti della Commissione d’Inchiesta della Regione Toscana che concluse i suoi lavori nel 2016. Sarà presente Leonardo Marras, assessore alle attività produttive della Regione Toscana, che al tempo fu vice presidente di quella commissione e si confronterà con Alessandro Orlandini, storico, autore tra l’altro del libro “ I secoli di Siena”, dove ripercorre gli eventi dei primi quindici anni del nuovo secolo che hanno incrociato la storia di Siena. Insieme a loro Stefano Bisi. L’incontro che si terrà alle 21,15 presso la sala dell’Auser Territoriale in Via Tolomei 7 a Siena, sarà introdotto da Simone Vigni e presieduto da Rosanna Pugnalini, già sindaco di Sarteano.