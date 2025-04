’Crete senesi Ultramarathon’. Podisti in arrivo da tanti Paesi

A maggio non solo sport ma anche promozione del territorio a Rapolano Terme: grazie alla terza edizione della Crete Senesi Ultramarathon, che si svolgerà dal 2 al 4 con un ricco programma di eventi e con podisti in arrivo da numerosi paesi; e con l’edizione 2025 di "80 voglia di gravel", che dal 9 all’11 si rivolgerà agli appassionati di ciclismo gravel.

"Un saluto e un ringraziamento speciale a chi rende possibile tutto questo: Alessandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme, Alberto Pulcinelli, presidente del Gruppo Podistico ’Riccardo Valenti’, e Andrea Leonardi, presidente dell’Asd Gravel Bike Siena. Grazie per il vostro impegno, per la passione e per la visione che state offrendo della Toscana. Manifestazioni come queste ci ricordano come lo sport non sia solo competizione, ma soprattutto incontro, condivisione e rappresentazione di territori straordinari. E quale racconto più potente delle Crete Senesi? Un paesaggio che è patrimonio identitario della nostra regione, capace di emozionare e di lasciare il segno in chiunque lo attraversi, a piedi o in bicicletta". Così il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che ha definito la Crete Senesi Ultramarathon, "punto di riferimento per chi ama la corsa su lunghe distanze, ma anche per chi vuole scoprire una Toscana autentica, fatta di borghi, di comunità accoglienti e di valori condivisi come la solidarietà e il rispetto per la natura", grazie ad un evento che nasce dalla passione di un gruppo sportivo e dalla collaborazione tra istituzioni, volontari, associazioni ed imprese locali, "esempio concreto di come si può fare squadra per costruire opportunità, attrarre persone, valorizzare ogni angolo del nostro territorio".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche "80 voglia di gravel", una tre giorni dedicata al ciclismo slow, che propone percorsi spettacolari fra le Crete Senesi e la Val d’Orcia, "occasione per mettere in vetrina uno stile di vita sano, sostenibile, a misura d’uomo, che rappresenta bene i valori che vogliamo trasmettere come Regione". "Il Consiglio regionale è orgoglioso di patrocinare e sostenere eventi come questi, perché crede profondamente in una Toscana che non si sofferma alle città capoluogo, ma si racconta nella bellezza delle sue colline, dei suoi sentieri, delle sue piazze – ha concluso il presidente - E allora il mio invito, oggi, è rivolto a tutti: scoprite e riscoprite le Crete Senesi. Camminate, correte, pedalate. Respirate la bellezza che questi luoghi sanno offrire. E soprattutto, siate orgogliosi di far parte di una comunità che ha compreso che lo sport è anche un messaggio di speranza".