Crescita record per la Pinacoteca. In un anno visitatori raddoppiati

Crescita record per la Pinacoteca Nazionale di Siena. Un incremento che sfiora l’ottanta per cento, passando dai 16.228 visitatori del 2022 ai 27.978 visitatori nel 2023. Ormai è una conferma: i senesi, e non solo, hanno stanno riscoprendo questo museo che conserva nelle sue stanze un pezzo significativo della storia dell’arte. Un dato che offre prima di tutto due conferme.

La prima è che la decisione di trasformare la Pinacoteca in un ente autonomo si è rivelata vincente, restituendo al museo entusiasmo e capacità di programmare attività, acquisizioni, mostre, restauri e allestimenti che sono alla base di questi numeri; la seconda è che effettivamente il periodo precedente è stato un momento di profondo disinteresse, dal quale non si poteva che risalire, e per giunta in così poco tempo. Dati impressionanti anche per Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla, che con 5485 visitatore nel 2023 ha toccato un incremento addirittura del 372 per cento, e per Villa Brandi, i cui 570 visitatori rappresentano un aumento del settanta per cento.

"La Pinacoteca Nazionale ha tutti i presupposti di un museo di livello internazionale – commenta il direttore Axel Hèmery – con collezioni eccezionali presentate nel più importante palazzo urbano del Quattrocento. Però negli ultimi decenni era stata dimenticata dai senesi e dai turisti. L’autonomia e l’arrivo di nuovi assistenti di vigilanza e accoglienza hanno permesso aperture più lunghe e regolari. Eventi importanti come l’acquisizione del Beccafumi, il restauro delle facciate, il ritorno della Croce di Ambrogio Lorenzetti restaurata e la ricostituzione del trittico di Santa Chiara in collaborazione con la Galleria dell’Accademia di Firenze hanno scandito l’anno. Ringrazio tutto il personale della Pinacoteca e l’associazione degli amici della Pinacoteca con la sua presidente Donatella Capresi".

Nel frattempo, da domani ripartono le visite accompagnate gratuite, grazie al personale di custodia del museo, che si metterà a disposizione per introdurre i visitatori alla scoperta della collezione senese ogni venerdì e sabato fino al 24 febbraio in due fasce orarie: alle 14:30 e alle 17 (prenotazione a [email protected]). Da oggi (giovedì 11) riprendono invece le aperture straordinarie a Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla, che si svolgeranno anche in questo caso fino al 24 febbraio, ogni giovedì dalle 14 alle 18 e ogni sabato dalle 9 alle 13.

Riccardo Bruni