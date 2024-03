’Cresciconsapevole’. Polizia di Stato fa lezione al liceo

Al Piccolomini di Siena si è svolto un incontro sul progetto ’Cresciconsapevole’ della Polizia di Stato, con classi del liceo delle scienze umane ed economico sociale. L’incontro ha toccato diversi temi: legalità, rischi su strada, bullismo, pericoli del web, dipendenze. Incontri multidisciplinari in cui personale di Polizia , psicologi Asl e personaggi dello sport formano e informano i giovani: a tenere la lezione per la Polizia stradale l’ispettore Marco Rossi ed il vice ispettore Federico Faltoni, per la questura la vice sovrintendente Dominetta Ceccherini e l’agente Roberta Locascio.