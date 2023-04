Covid, rimane l’obbligo di mascherine dentro il Policlinico

In merito alle novità introdotte dal ministero della Salute sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e i tamponi Covid-19 per l’accesso alle strutture sanitarie, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese ha deciso di mantenere l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lavoratori, utenti e visitatori dentro il Pronto Soccorso, i reparti di degenza e tutte le aree sanitarie–assistenziali, comprese le sale di attesa dell’ospedale. "Preferiamo tenere un atteggiamento prudenziale nei confronti della pandemia – spiega la direttrice sanitaria, Francesca De Marco – per mantenere in sicurezza l’ospedale".