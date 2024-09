Costone Ottimo test contro Montecatini

Prima uscita di lusso per il Costone. A Ponte Buggianese, in un PalaPertini colmo di pubblico, i gialloverdi hanno affrontato la Herons Montecatini, squadra che milita in Serie B, in un classico scrimmage estivo, con il punteggio che si azzera al termine di ogni quarto.

Il primo quintetto stagionale era composto da Banchi, Filippo Paoli, Bastone, Nasello e Zeneli. Nei primi due quarti i senesi sono riusciti a reggere il passo degli avversari (26-25 e 23-22 i parziali), mentre negli ultimi venti minuti i padroni di casa hanno alzato i giri del motore nella metà campo difensiva, procurandosi due mini parziali poi risultati decisivi (26-20 e 16-10).

Buona, in ogni caso, la risposta dei costoniani. "È stato un bel test per noi - ha commentato a fine partita coach Michele Belletti -. Giocavamo contro una formazione di B nazionale che l’anno scorso è arrivata a un solo step dalla A2. Sapevamo di avere davanti gli Herons Montecatini, ma quello che avevo chiesto ai ragazzi era di vedere il giusto atteggiamento. Non ci hanno sopraffatto - ha detto ancora l’allenatore gialloverde - e questo mi lascia soddisfatto. Ai miei giocatori, prima dell’amichevole, avevo detto che l’agonismo non ha serie e che con la giusta mentalità si può competere anche con chi è più forte di noi". "Ho visto buone cose in attacco - ha proseguito Belletti -, dove abbiamo cercato di condividere la palla il più possibile, cercando di valorizzare i finalizzatori e prendendo buoni tiri . Forse in difesa abbiamo concesso troppo, ma dobbiamo e possiamo ancora migliorare in alcune situazioni che ci hanno sfavoriti". "Il bilancio, comunque, è assolutamente positivo - ha concluso il coach -. Ho visto un gruppo che ha sempre mostrato carattere e che ha avuto la forza di rimanere attaccata a una compagine di categoria superiore".

