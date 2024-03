’Cose del passato’. Torna la mostra di antiquariato

Nel centro storico di Buonconvento, il suo contenitore ideale, torna l’appuntamento con ‘Cose del Passato’. La mostra d’antiquariato, giunta alla 40esima edizione, sarà inaugurata oggi alle 17 in Comune e fino al Lunedì di Pasqua, come da tradizione, metterà in scena nelle antiche botteghe del centro storico pezzi di antiquariato, vintage e modernariato per tutte le tasche e per tutti i gusti. Una ventina gli espositori presenti quest’anno. "’Cose del Passato’ è una fiera di valenza regionale che richiama ogni anno tante persone- spiegano il sindaco Riccardo Conti e l’assessore alla Cultura Elisabetta Borgogni- E’ anche un’ottima occasione per visitare il nostro borgo medievale e partecipare ai vari eventi che per tutto il ponte pasquale animeranno il centro storico". Dopo il taglio del nastro, alle 17.30 al Museo della Mezzadria presentazione della ristampa del libro ‘Ricordo di Buonconvento’ di Don Crescenzio Massari, e dell’ultima opera di Letizia Cosci: "Tradizioni e ricordi di una Pasqua che fu". Pagine, quelle di Letizia, che come sempre profumano di bellezza. Altri appuntamenti in programma: stasera alle 21 la rievocazione storica della Via Crucis per le vie del paese, domani laboratori creativi per i ragazzi a cura dei due musei di Buonconvento e della biblioteca comunale, lunedì di Pasqua ‘L’ angolo del collezionista’ e il mercatino artigianale ‘Crea e dimostra’, il Treno natura ,musica, degustazioni. ‘Cose del Passato’ è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con i Musei di Buonconvento e il patrocinio e il contributo del Comune.

Marco Brogi