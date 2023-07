Corteo della vittoria con oltre 450 contradaioli

Spazio alla fantasia: la Contrada della Selva è impegnata nella preparazione del corteo della vittoria in programma domani pomeriggio. I circa 25 gruppi partecipanti alla sfilata – per un totale di 400-450 contradaioli –, partiranno dalla Lizza intorno alle 16, un orario scelto in accordo con la Contrada del Bruco, impegnato nel giro di onoranze alle Consorelle; e per essere comunque in piazza del Campo alle 19, per l’estrazione a sorte delle Contrade per il Palio del 16 agosto. Il corteo non avrà un unico filo conduttore, ma prenderà spunto da diversi temi che hanno caratterizzato la vittoria di Violenta da Clodia (anche il nome della cavallina sarà ‘reinterpretato’ in chiave divertente e ironica) e Tittia, lo scorso 2 luglio. La cabala e i numeri reciteranno il ruolo di protagonisti: il 18, in particolare; se l’ultimo trionfo è stato per la Selva la diciottesima Carriera vinta dal dopoguerra, motivo di grande soddisfazione per il popolo di Vallepiatta, lo stesso numero sarà letto anche in maniera differente, per esempio ‘scomposto’: 10 (i Palii vinti in totale da Giovanni Atzeni) +5 (quelli che il fantino ha vinto consecutivamente) +3 (quelli che ha vinto nella Selva). "Si respira un bel clima in Contrada, in questi giorni – ha affermato il priore Benedetta Mocenni –, con i selvaioli impegnati nell’organizzazione del corteo e nelle uscite pomeridiane e serali a tema. Nonostante le vittorie riavvicinate, grazie a tanta creatività e ai responsabili vengono trovati ogni volta spunti nuovi per legare le varie generazioni di selvaioli, dai più piccini, ai meno giovani". "Come avevo dichiarato anche a caldo – ha aggiunto l’onorando –, sono soddisfatta dell’unità dimostrata dalla Contrada e sono contenta della risposta che ha dato anche in termini di entusiasmo e di partecipazione".

Angela Gorellini