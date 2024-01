Corso di recupero e soccorso animali

C’è tempo fino al 31 gennaio per iscriversi al corso di formazione per recupero e soccorso animali, a cura di Anpana Siena in collaborazione con l’organizzazione di volontariato Rescue Dogs di Parma. Le lezioni, otto ore complessive, saranno tenute a Poggibonsi nei giorni sabato 3 (dalle 14 alle 18,30) e domenica 4 febbraio (dalle 8,30 alle 13) presso la Casa di Chesino, in via Alessandro Volta a Poggibonsi. Oltre a una iniziativa di formazione per i volontari di Anpana, è anche un progetto aperto alla cittadinanza, come si spiega da Anpana Siena. In particolare a quanti vorranno apprendere le nozioni in materia seguendo gli insegnamenti del docente Zurolo Jair, di Rescue Dogs Parma. Per tutti è possibile contattare, per le prenotazioni e quindi per partecipare alla due giorni del corso, il numero 338 4248444 entro mercoledì 31 gennaio.