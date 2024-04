Corsini, il capitano del primo ’cappotto’ in Tartuca

Siamo stati in questi giorni in Tartuca per il banchetto del Comitato Amici del Palio. Chissà se c’è ancora la benevola presenza del capitano Andrea Corsini, vittorioso nelle carriere del 4 luglio e 16 agosto 1886. L’autore primo di questo cappotto tartuchino è dunque Corsini che per luglio, con il Palio rimandato perché era venerdì, parte dalla scelta che si rivela vincente di Leggerino, che non solo ha il compito di vincere visto il buon cavallo che aveva a disposizione, ma anche quello di controllare la Chiocciola con il pericoloso Morello. La mossa decide molto, con la caduta del fantino di San Marco, nonostante la buona partenza dell’Istrice, che resta in testa fino al terzo giro quando rinviene alla grande la Tartuca che va a vincere.

Grandi festeggiamenti il 19 luglio con la via Tommaso Pendola ’illuminata a giorno’. In stalla ad agosto arriva Farfallina e stavolta il Capitano sceglie il fantino Pietrino, con una corsa senza storia: la Tartuca parte in testa e domina per tutti e tre i giri, solo la Civetta prova a contrastare lo storico cappotto. Si torna a far festa il 5 settembre con cena e festa nel rione di Castelvecchio. Andrea Corsini lascia la carica ed entra solennemente nella storia.

Massimo Biliorsi