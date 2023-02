Corsi gratis per i nuovi meccanici

di Paolo Bartalini

Figure professionali difficili da individuare tra i giovani? Niente paura. L’unione tra più soggetti in Valdelsa permette di dare vita a corsi di formazione per meccanici. Lezioni gratuite di carattere sia teorico che pratico, per un totale di 240 ore, che permetteranno ai ragazzi interessati di imparare il mestiere di meccanico per essere poi assunti in officine del territorio con un contratto di apprendistato. L’idea originaria è di una nota realtà produttiva della zona, Gamma Ricambi, entrata poi in contatto con Synergie, marchio che opera nel settore del reclutamento nel mondo del lavoro con una sede anche a Poggibonsi in via San Gimignano. A quel punto Forma.Temp, fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione, ha stanziato i fondi necessari alla realizzazione dei corsi che si propongono di avvicinare i giovani (per esempio i neodiplomati, oppure ragazzi usciti per loro scelta dagli ambienti scolastici e ora in cerca di occupazione) al mestiere di meccanico. Rimanevano da trovare le "aule" ed ecco allora che Ugo Scotti Automobili ha deciso di mettere a disposizione la propria superficie – segnatamente la nuova struttura Audi, lungo la strada regionale 429 – come centro di formazione durante i corsi ai quali potranno partecipare dodici giovani. "Vogliamo assicurare un avvicendamento generazionale che attualmente nel settore un po’ manca", hanno spiegato i promotori. Le selezioni sono aperte, è possibile chiamare Synergie allo 0577 983310, e le attività didattiche vere e proprie avranno inizio il giorno 1 marzo. Della parte pratica, 140 ore, si occuperanno i fratelli Marini dell’omonima officina di Certaldo, mentre il professor Cramaro, esperienze in cattedra in Istituti tecnici e professionali, sarà incaricato della teoria (80 ore, mentre le altre 20 riguarderanno la sicurezza). Una prima occasione di confronto si è svolta nei giorni scorsi. Luana Dimitrio e Giuseppe Concialdi di Gamma Ricambi, insieme con Angela D’Alia e Matteo Donzelli di Synergie e con la dottoressa commercialista Francesca Riccardi, hanno accolto vari titolari di officine valdelsane potenzialmente interessati a inserire nei loro organici dei giovani meccanici al termine delle attività formative. Presente nell’occasione anche Claudio Capparucci, direttore post vendita di Scotti Audi.