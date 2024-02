Corsi estivi di alto perfezionamento. L’Accademia Chigiana è al lavoro. Via alle iscrizioni per la 93ª edizione

L’Accademia Chigiana apre le iscrizioni ai corsi estivi di alto perfezionamento. Siamo all’edizione numero 93. I corsi si terranno dal 4 luglio al 2 settembre a Palazzo Chigi Saracini e in altre sedi della città. Con la direzione artistica di Nicola Sani e, in veste di docenti, i grandi protagonisti della scena musicale internazionale, si apre così per i talentuosi allievi provenienti da ogni parte del mondo l’opportunità della sinergia tra i corsi di alta formazione e le esibizioni del Chigiana International Festival & Summer Academy.

Cinque laboratori di produzione: Chigiana OperaLab, laboratorio per il teatro musicale; Laboratorio di composizione; Laboratorio di Live electronics, dedicato ai nuovi linguaggi intermediali; i due laboratori con strumenti antichi per il Chigiana-Mozarteum Baroque Program, che sono il BaroqueLab e il Laboratorio di composizione contemporanea per strumenti antichi. Davvero straordinario il cast di docenti proposto dall’istituzione musicale senese: Daniele Gatti sarà per il nono anno alla guida del corso di Direzione d’Orchestra, con Luciano Acocella; Salvatore Sciarrino (Composizione); David Krakauer (Innovation in chamber music); Patrick Gallois (Flauto); Christian Schmitt (Oboe); Alessandro Carbonare (Clarinetto); Lilya Zilberstein (Pianoforte); Salvatore Accardo (Violino); Ilya Gringolts (Violino); Tabea Zimmermann e Sao Soulez Larivière (Viola), new entry di quest’anno, straordinario talento, il più giovane docente del Mozarteum di Salisburgo; Bruno Giuranna (Viola e Musica da Camera); Antonio Meneses (Violoncello); David Geringas (Violoncello); Giuseppe Ettorre (Contrabasso); Clive Greensmith (Quartetto d’Archi e Musica da camera); Antonio Caggiano (Percussioni); Eliot Fisk (Chitarra), Giovanni Puddu (Chitarra); William Matteuzzi (Canto); Lorenzo Donati (Direzione di Coro).

Alle nuove sonorità, ai linguaggi musicali contemporanei e alla nuova creatività sono dedicati i Corsi New Sounds, quest’anno ulteriormente potenziati, con Alvise Vidolin e Nicola Bernardini (Live electronics-Sound and Music Computing), in collaborazione con SaMPL (Conservatorio C. Pollini di Padova) e con il Centro di Sonologia Computazionale (Csc) dell’Università di Padova. Stefano Battaglia curerà il progetto Tabula rasa, con Siena Jazz University. Il Chigiana-Mozarteum Baroque Program, il programma che unisce l’Accademia senese e l’Università Mozarteum di Salisburgo, mantiene 8 corsi. Per gli allievi è prevista l’assegnazione di premi e borse di studio.

Riccardo Bruni