Corsi di italiano e autodifesa per le donne

Il corso di autodifesa riservato alle residenti è stato presentato dalle operatrici del centro antiviolenza Patrizia Porreca e Gianna Presenti, e da Enza De Fusco, vicequestora di Chiusi. Il corso è rivolto alle ragazze adolescenti, che potranno iscriversi con le proprie mamme o nonne. Non ci sono limiti di età e non è richiesta una particolare preparazione per frequentare le lezioni che, a partire da domani, si svolgeranno ogni mercoledì alle 21.15, per tre mesi (in base alle iscrizioni e a eventuali richieste date e orari potranno mutare). Presso la palestra comunale in Via Marche, gli istruttori della società sportiva Libertas Judo Torrita insegneranno le pratiche basilari per difendersi da qualsiasi tipo di aggressione fisica.

Da domani partirà anche un corso di lingua italiana per donne straniere residenti che il Comune di Torrita di Siena propone insieme alla locale Confraternita di Misericordia e alla Pubblica Assistenza, presso la cui sede (Piazza Falcone, 7) si svolgerà il corso. Le lezioni saranno tenute da una volontaria della Pubblica Assistenza di origine arabe, qualificata come mediatrice culturale.

Info e iscrizioni: Segreteria Pubblica Assistenza (327 7717822 - 0577 687111) e Segreteria Misericordia (340 7171150).