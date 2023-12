Corsi di formazione per tecnici sportivi. L’incontro con Siragusa

Grande partecipazione ai corsi del Coni Siena con la Scuola regionale dello sport. La commercialista Patrizia Sideri, in un incontro all’istituto Bandini, ha sviscerato le novità della riforma dello sport per i dirigenti sportivi e il professor Gabriele Toscano di UNisi ha spiegato le responsabilità civili e penali. Poi gestione e sicurezza dell’impiantistica sportiva sono stati trattati da Lorenzo Carbonari, Gianluca Diotallevi e Roberto Carnesecchi. Circa 190 le presenze, infine, al corso per tecnici sportivi all’interno del progetto Giocosport ’sCOOLFOOD +’ di Fondazione Mps: nel primo incontro ha portato la sua esperienza Irene Siragusa.