Corse dei cavalli a pelo. L’evento del Primo maggio

Tornano per il secondo anno a Piancastagnaio le corse di cavallo a pelo organizzate dall’ amministrazione comunale, il magistrato delle contrade di Piancastagnaio, la Confraternita di Misericordia, la Pro Loco. Primo maggio, l’atteso appuntamento ippico dalle 10,30 con raduno non solo per tutti gli amiatini ma anche per l’ intera provincia di Siena e per i contradaioli , le scuderie, le dirigenze e i fantini di Piazza. Corse che sono entrate di diritto nel calendario delle corse primaverili provinciali. E sarà la pista del parco tematico della Madonna di San Pietro la cornice naturale dove trascorrere la festa del Primo Maggio per assistere alle corse che saranno suddivise in dieci batterie.

La pista ippica del parco tematico della Madonna di San Pietro è stata inaugurata il 12 agosto 2023. È la pista dove si corre il tradizionale Palio delle contrade Pianesi il 18 agosto di ogni anno. Ed è anche la struttura dove vengono svolte iniziative ed incontri legati al tema della cultura del cavallo, all’ incontro delle nuove generazioni con l’ equitazione, le attività artigianali e l’indotto legato a questo mondo. Sono partite da ieri le iscrizioni che si chiuderanno alle 12 del 18 aprile. Ma il regolamento prevede che le iscrizioni si potranno considerare chiuse al quarantaduesimo cavallo iscritto, a cui si aggiungono gli otto posti riservati alle quattro contrade di Piancastagnaio per un totale di 50 cavalli in gara. Saranno presenti nell’area adiacente la pista del parco tematico della Madonna di San Pietro, punti di ristoro che saranno inseriti nel contesto di una giornata all’ insegna delle corse dei cavalli primaverili.

Giuseppe Serafini