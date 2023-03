Corse Compilation batte Tale e quale Zampata di Gingillo, fumata di Giannetti

di Laura Valdesi SIENA "Quando batti un nome come Tale e quale è un segnale importante per il cavallo. Sì anche per il fantino: ci ho creduto fino in fondo. Ha 5 anni, è esuberante però mi sono messo ad aspettare, quindi l’attacco. Sì, una bella soddisfazione", ammette Federico Guglielmi appena sceso da Compilation. Sua la zampata nell’ultima corsa ieri a Monteroni, quando già iniziava a mancare la luce. Un successo che ha fatto scattare l’applauso della tribuna di appassionati e dirigenti rimasti fino al termine di una giornata ricca di imprevisti. A bordo pista anche Antonio Degortes, uno dei proprietari di Compilation. Corsa tutta da raccontare: non vanno al canape Benito e Mers. Quando il mossiere De Pau la dà buona schizzano via Giosué Carboni su Tale e quale e Carlo Sanna su Astoriux. Paliata fra i due che accende lo stadio finché Guglielmi guadagna metri su metri e nella dirittura soffia il successo a Tale e quale. Che spettacolo. E che velocità – è andato molto bene anche Astoriux – già in questa fase della stagione. Indicazioni per i capitani. E’ con queste immagini che cala il sipario su una giornata dove non è mancato nulla, a partire dalle proteste al...