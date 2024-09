Corsa anticipata alle 16,30. Balzana vince il ’Pioli’

La spada di Damocle del maltempo ha indotto ad annullare oggi il corteo storico anticipando il palio a Castel del Piano. Si doveva correre alle 18, invece i cavalli andranno al canape, agli ordini del mossiere Andrea Calamassi, alle 16.30. Nonostante il nuovo fondo assicuri di poter galoppare, chiaro che il diluvio causerebbe anche il fuggi fuggi degli spettatori. Una sfida, dunque, con gli occhi al cielo quella di oggi sull’Amiata che vedrà Dino Pes nel Monumento su Unamore cercare il bis dopo il successo per questi colori nel 2023. E la rivale Borgo – che è uscita bene dai canapi, provando lo spunto – affidarsi al fantino che ha debuttato ad agosto a Siena nella Selva, Andrea Sanna detto Virgola, per fare in modo che l’avversaria non riesca a vincere. Magari andandogli davanti. Un bel confronto quello fra l’espertissimo Pes e il nome emergente. Fra i due litiganti cercherà di infilarsi e magari di vincere Giuseppe Zedde che nelle Storte ha cercato l’affiatamento con Denise Beauty, come Antonio Siri su Brigadora.

Ma ieri è stata soprattutto la giornata del Memorial ’Pioli’ che ha avuto un sapore speciale perché a vincerlo sono stati due amiatini che giocavano in casa: Diego Minucci, giovanissimo fantino di Castel del Piano a cui Augusto Posta, che vive nello stesso paese, ha affidato la sua Balzana. La grigia figlia di Fedora saura che quest’anno tornerà al Protocollo di Siena. Proprio lei ha conquistato il Memorial con Minucci che ha alzato il frustino senza nascondere l’emozione per un successo voluto fortemente con i cittadini che lo incitavano. La stessa gioia di Posta che tra l’altro conosceva bene Pioli. In finale Filippo Belloni su Eritrea, Paolo Mereu su Volcan de Bonorva e Nino Manca su Caveau. Il premio offerto dall’Associazione proprietari cavalli da Palio al migliore mezzosangue presentato al Memorial è andato sempre a Balzana. La targa è stata consegnata dal presidente Osvaldo Costa a Posta. La commissione giudicatrice era composta da Paolo Nardi, Giulietta Ciani e Marcello Roti e dalla vice sindaca Arianna Arezzini.

La.Valde.