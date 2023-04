Corsa ai test di Medicina Doppia sessione di quiz Apertura agli studenti delle quarte superiori

Non più un’unica data in contemporanea nazionale ma due sessioni di quattro giorni l’una, entrambe ‘tentabili’; prova da sostenere non più su carta ma al pc. Infine accedono al test, insieme ai maturandi, anche gli studenti delle quarte superiori. Con queste novità, tra dieci giorni debutterà il Tolc-Med, il nuovo test di ingresso al corso di laurea in Medicina e chirurgia, il corso a numero programmato più ambito in Italia. A Siena, come ogni anno, per le prove arriveranno oltre mille studenti – nelle due sessioni – dalle scuole superiori, nel tentativo di trovare un posto nel corso di laurea.

Lunedì scorso si sono chiuse le iscrizioni alla prima ‘finestra’ in cui i candidati possono tentare il test: sono 642 gli iscritti alla prova che si terrà all’Università dal 17 al 20 aprile, come spiega Giuseppe Giordano, coordinatore amministrativo dei corsi di area sanitaria e post laurea. La nuova formula per l’accesso a Medicina è voluta dal Ministero dell’Università, con l’intento di snellire la procedura: obiettivo in parte centrato, almeno nella valutazione delle prove, i cui risultati saranno verificati sulla stessa piattaforma digitale, Cisia, sulla quale si svolgono.

Le due finestre annuali vogliono dare una possibilità in più ai ragazzi, che potranno sostenere entrambi i test e scegliere il piazzamento con punteggio più alto. Per le Università il discorso è diverso, dovendo mettere in piedi quattro giorni di test, con tre sessioni ogni giorno e suddividere gli iscritti in ogni turno; e questa operazione è da replicare due volte l’anno.

A Siena il Tolc-Med per l’accesso all’anno accademico 2023-2024 potrà essere sostenuto ad aprile, dal 17 al 20, e poi a luglio, come indicato dal Ministero fra il 15 e il 25 (le giornate sono da stabilire), con iscrizioni da farsi fra 15 giugno e 5 luglio.

Terminate le prove, sarà stilata una graduatoria nazionale degli idonei – in pubblicazione il 5 settembre - dalla quale dipenderà l’assegnazione ai vari atenei in cui è attivato il corso magistrale; assegnazione che sarà fatta in base al punteggio e alla preferenza espressa al momento dell’iscrizione. Ad oggi sono 248 i posti assegnati all’Ateneo senese per il prossimo anno accademico, oltre a due posti per residenti extra Ue.

Sede dei test sarà il presidio San Francesco (fino all’anno scorso era il San Niccolò) e, altra novità, i candidati faranno il test online. Avranno a disposizione 90 minuti per risolvere i 50 quesiti, distribuiti in quattro sezioni, per ciascuna delle quali è previsto un tempo prestabilito: 7 quesiti di comprensione testo e conoscenze acquisite negli studi, con 15 minuti di tempo; 15 quesiti di biologia e altrettanti di chimica e fisica, da farsi distintamente in 25 minuti; infine 13 quesiti di matematica e ragionamento, per cui ci saranno altri 25 minuti. Può tentare il Tolc-Med chi è in possesso di un diploma di scuola superiore, gli iscritti all’ultimo anno delle superiori o, da quest’anno, al penultimo, che potranno però poi presentare domanda per l’inserimento in graduatoria soltanto nell’anno successivo.

Paola Tomassoni