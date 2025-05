Appalti per la manutenzione delle strade, indagati una funzionaria della provincia e quattro imprenditori

Siena, 5 maggio 2025 – Corruzione negli appalti pubblici. Scattano misure cautelari nei confronti di una funzionaria della provincia di Siena e di quattro imprenditori. Operazione della guardia di finanza, coordinata dalla procura.

In seguito alle indagini, è emerso che a fronte di nove affidamenti diretti di appalti per la manutenzione delle strade senesi per circa 417mila euro, quattro imprenditori operanti nelle province di Siena, Perugia e Viterbo, hanno corrisposto a una dipendente dell’amministrazione provinciale denaro contante per un totale di 6mila euro.

È inoltre emerso che la stessa funzionaria della provincia, in qualità di membro di una commissione giudicatrice, avrebbe comunicato a terzi notizie d’ufficio coperte da segreto, quali argomenti e domande delle prove inerenti a un concorso bandito dalla provincia di Siena.

Il gip del tribunale di Siena ha disposto nei confronti del pubblico ufficiale l’obbligo di dimora nel comune di residenza, la sospensione dall’esercizio della funzione pubblica per il periodo di un anno e sei mesi nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma corrispondente al prezzo della corruzione. A carico dei quattro imprenditori è stato disposto, per lo stesso periodo di tempo, il divieto di esercitare attività d’impresa.