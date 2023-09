Cordoglio e partecipazione per l’addio a Renato Guerrini

Grande partecipazione alle esequie di Renato Guerrini, pittore di elevata fama, spentosi all’età di 85 anni ad Abbadia San Salvatore. "Grande interprete dell’armoniosa vivacità dei nostri paesaggi, nonché figura - così viene ricordato in un post del Comune - poliedrica in grado di esprimersi in vari campi dell’arte con notevole maestria e spiccato senso del colore e delle forme scultoree".

Nel corso della funzione religiosa è intervenuto il sindaco di Abbadia San Salvatore Fabrizio Tondi, riaffermando il concetto espresso nel sito del Comune e aggiungendo che Renato Guerrini "ha portato lustro ad Abbadia San Salvatore" con la sua pregevole attività artistica.

Ha quindi preso la parola il genero di Guerrini, Carlo Terzuoli, parlando dell’uomo Renato e del rapporto che lo ha legato a lui. Oltre alla moglie Maria Pia Renato Guerrini lascia nel dolore i tre figli: Tiziana, Tiziano e Raffaele.

M.C.