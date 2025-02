Coppa Davis e Billie Jean Cup. Tutti in fila per la foto ricordo

Eccola là, maestosa, scintillante, l’’insalatiera’ più famosa del mondo. Centocinque chili di argento e legno, di fatica, di abbracci, di dritti, rovesci e ace, di denti stretti e orgoglio. Quelli dell’Italia di Jannik Sinner, che nel 2024, come l’anno precedente, si è aggiudicato l’ambita Coppa Davis. Poco più in là la sua versione ‘al femminile’, quel trofeo che Jasmine Paolini e le tenniste azzurre hanno alzato a illuminare il cielo di Malaga. Negli impianti indoor del Circolo Tennis Siena a Vico Alto, oggi dalle 9 alle 20, sarà possibile ammirarle: il Circolo è infatti tra le quattro realtà toscane in cui farà tappa il Trophy Tour 2025; un riconoscimento, da parte della Federazione italiana Tennis e Padel, al merito sportivo e al lavoro portato avanti nel tempo. "Quando mi è stato comunicato che avremmo ospitato le coppe ho pensato a uno scherzo – ha affermato la presidente del Ct Siena, Giulia Collodel – e anche adesso guardare questi due trofei mi sembra un sogno. Per quelli della mia generazione o di quella precedente, la Coppa Davis significava America, Australia, poco l’Europa, non certo l’Italia. Ci sentiamo gratificati: i criteri scelti dalla Fitp sono diversi e non vertono solo sull’aspetto agonistico. A premiarci l’attività di base, cioè il numero di bambini tesserati, dei soci e dei familiari dei soci… Un regalo fatto all’intero movimento senese, per questo, con il Consiglio, abbiamo deciso di dare a tutti la possibilità di vederle". "L’esposizione della Coppa Davis e della Bjk Cup è un bellissimo riconoscimento per il Circolo, ma anche per la città – ha commentato l’assessore allo Sport, Lorenzo Lorè –. Conosciamo il Ct Siena, la sua storia, quanto sia ricco di tradizione. Ci sono tennisti e tenniste che rappresentano un’eccellenza per il territorio e per l’Italia. La presenza di queste due coppe è importante per il movimento, ma lo è per la città e l’amministrazione comunale". A Vico Alto anche il consigliere nazionale della Fitp, Roberto Pellegrini. "Fino a pochi anni fa non pensavamo di poter vincere nello stesso anno la Coppa Davis e la Bjk Cup – le sue parole –. Ce l’abbiamo fatta ed è bello che tutti possano godersele. Siamo in un periodo eccezionale, abbiamo il numero uno del mondo, la numero quattro delle donne e tanti ragazzi che giocano bene. Martedì Berrettini è riuscito a battere Djokovic che sicuramente non è un nostro amico… L’affermazione di Sinner e degli altri hanno dato un grande impulso al movimento: tanti circoli sono sold-out. E non parliamo solo di tesserati giovani, ma anche di sportivi mezza età che hanno ripreso a giocare".

Angela Gorellini