Coordinamento Anci Giovani. Eletto Gianfranco Maccarone

A Firenze si è svolta l’assemblea congressuale di Anci Giovani, la Consulta interna all’Associazione Nazionale Comuni Italiani che riunisce e rappresenta gli amministratori locali under 35, durante la quale si è tenuta l’elezione del coordinamento regionale della Toscana. Il giovane avvocato tributarista poliziano Gianfranco Maccarone (foto), esponente di Fratelli d’Italia, consigliere alla Provincia di Siena, al Comune di Montepulciano e all’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, è risultato eletto tra i membri del nuovo coordinamento regionale di Anci Giovani. Giovane, ma con alle spalle una solida esperienza amministrativa negli enti locali, che lo ha portato a questo ulteriore incarico, perciò ha espresso soddisfazione Sarah Campani, presidente provinciale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile del partito di Giorgia Meloni, e consigliere comunale a Siena.

"Essere eletto nel coordinamento regionale – commenta Maccarone – è un onore e sarà un’occasione per rappresentare tutta la provincia di Siena dando voce agli amministratori locali. Sarà sicuramente un momento di confronto e acquisizione di nuove competenze. Questa elezione – conclude Maccarone – è una nuova sfida, alla quale non farò mancare il mio contributo per la crescita di una rete di giovani eletti impegnati per migliorare le nostre comunità".