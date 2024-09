Convenzione da rinnovare per il ’Franchi’

L’incontro in programma a Palazzo pubblico tra i rappresentanti del fondo svedese e l’amministrazione comunale, si svolgerà anche per affrontare il tema delle strutture e la prossima convenzione per la gestione dello stadio Artemio Franchi e del campo Bertoni all’Acquacalda, fermo restando quella attuale. Lo scorso giugno il Comune ha individuato nel club di Simone Giacomini, il gestore, in via d’urgenza, delle due strutture, "fino al 7 luglio 2025, o comunque fino a individuazione del nuovo gestore". Un’operazione resasi necessaria per "garantire la sicurezza e la fruibilità dei luoghi, nonché tutte le operazioni di preparazione all’imminente inizio del campionato di Serie D".

La Robur ha quindi potuto iniziare la stagione allenandosi all’Acquacalda – quartier generale anche delle giovanili – e potendo giocare le partite ufficiali tra le mura di casa del vecchio Rastrello. Dopo un anno di abbandono le condizioni dei due impianti, sia a livello strutturale, che del terreno di gioco, non erano certo ottimali: gli interventi al Bertoni, precedenti e successivi al raduno della squadra, hanno permesso alla Robur di trovare un campo in buone condizioni. Meno buone quelle del Franchi: se nei giorni precedenti all’esordio casalingo della squadra di Magrini l’amministrazione ha provveduto, insieme a Sigerico, alla pulitura delle zone esterne e interne del Franchi e alla potatura di determinate aree, sul terreno di gioco sta proseguendo la seconda tranche di lavori di seminagione, programmata dal Comune precedentemente, dopo i primi due incontri. Per la partita con il Seravezza Pozzi (domenica 6 ottobre) le condizioni del Franchi dovrebbero essere migliorate.