Convegno sulla sanità in Toscana: focus sui servizi dell'Area Vasta Sud Est

Sanità sotto i riflettori domani nel convegno organizzato dalla Uil Fpl Toscana Sud Est nella sala conferenze della Camera di Commercio dalle 15 alle 19. Una giornata che farà il punto sulla sanità e i servizi dell’Area Vasta Sud Est e in particolare su quelli che fanno riferimento all’area senese che si presenta complessa anche in relazione alle caratteristiche territoriali.

L’apertura dei lavori sarà curata da Rita Longobardi, segretario Uil Fpl nazionale, cui seguiranno i saluti e gli interventi dei segretari confederali di Toscana e Siena. Poi sarà la volta del saluto delle autorità e degli invitati, tra cui rappresentanti consiglieri della Regione Toscana e componenti del Parlamento italiano.

Introdurrà i lavori Sergio Lunghi, segretario generale Uil Fpl Area Vasta Sud Est e a seguire le relazione e gli interventi di Luciano Fedeli, responsabile sanità Area Vasta Uil Fpl Sud Est e Fabrizio Giometti coordinatore sanità per la Uil Fpl di Siena.

Molti sono gli interventi di soggetti pubblici e istituzionali che hanno dato la propria adesione all’iniziativa tra i quali: Giuseppe Giordano, assessore alla Sanità del Comune di Siena, Francesco Michelotti, parlamentare di FdI, Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana gruppo Italia Viva, Diego Petrucci, consigliere regionale FdI, Anna Paris, consigliera regionale Pd. Saranno presenti anche Roberto Monaco, presidente Ordine dei Medici di Siena e segretario nazionale Fnomceo, Francesco D’Ambriosio, presidente Ordine degli Infermieri Siena, Patrizia Bellosi, vicepresidente Ordine degli Assistenti Sociali, Rocco Lerose, direttore Asp Città di Siena.

Attesa inoltre Elena Rosignoli, consigliera regionale Pd e componente commissione aree interne ancora incerta a causa di impegni concomitanti in Regione. Seguirà un dibattito tra i partecipanti prima delle conclusioni di una giornata dalla quale emergeranno non solo un’analisi dettagliata ma, e soprattutto, le proposte da parte della Uil Fpl Toscana Sud Est per affrontare il futuro in un’area vasta che ha visto un’offerta sempre più messa in crisi da tagli continui che si sono susseguiti nell’ultimo decennio.

Le conclusioni saranno affidate a Flavio Gambini, segretario regionale Uil Fpl Toscana. È previsto inoltre l’intervento dell’assessore alla Sanità della Regione Toscana, Simone Bezzini.