Convegno nazionale dell’Unasci. Quando lo sport è fatto di valori

Il Costone festeggia quest’anno il 120° anniversario della nascita della Società Ginnastica Fides, fondata da mons. Nazareno Orlandi nel 1904 presso i locali di Provenzano, ma che lui stesso trasferì di lì a poco nei nuovi locali del Ricreatorio Pio II in via del Costone 9. Dalla Fides sono scaturite nel tempo tutte le attività sportive del Costone. Centoventi anni sono un bel traguardo che l’Asd Costone ha voluto festeggiare in maniera adeguata con un’iniziativa a carattere nazionale. L’Associazione, presieduta da Emanuele Montomoli, infatti ospiterà oggi e domani il 19° Convegno Nazionale dell’UNASCI (Unione Nazionale Associazioni Centenarie d’Italia) con un programma assai nutrito. In mattinata raggiungeranno la nostra Città i delegati provenienti da tutta Italia, che alloggeranno presso l’Hotel Moderno; da lì avverrà lo spostamento nella Contrada della Torre per un light lunch all’ombra della Torre del Mangia, dopodiché alle ore 15, inizieranno i lavori del Convegno presso la Sala delle Lupe di Palazzo Comunale, sul tema: "Lo Sport progettato per tutti - alla scoperta di nuove frontiere dello Sport". Il moderatore della serata sarà il Presidente dell’Unasci, avv.Bruno Gozzelino, mentre i relatori saranno: la prof.ssa Sira Miola di Vicenza, Vice Presidente EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi), sul tema: "Baskin a scuola: un design pedagogico"; prof. Fausto Cappellini di Cremona, Consigliere Nazionale EISI - Vice Presidente Associazione Baskin Cremona, sul tema: "Baskin, breve storia e caratteristiche di uno sport nuovo"; ing. Antonio Bodini, Consigliere Nazionale EISI - Presidente Associazione Baskin Cremona) sul tema: "Baskin e EISI, come progettare lo Sport per tutti: nascita, situazione attuale e sviluppo in Italia"; prof.ssa Patrizia Marti di Roma, docente presso l’Università di Siena, sul tema: "L’intelligenza artificiale nel mondo della disabilità"; avv. Paolo Ridolfi - CONI Point Siena, sul tema: "Un esperienza personale"; dott. Andrea Causarano di Siena - medico sportivo, sul tema: "I profili medici sportivi degli sport inclusivi". Il loro intervento verrà preceduto dai saluti delle Autorità Civili e Sportive; per la circostanza sarà presente anche il Presidente del Coni Regionale Simone Cardullo. A fare gli onori di casa il Presidente dell’Asd Costone Siena Emanuele Montomoli e il Presidente dell’Associazione Costone Ricreatorio Pio II don Massimiliano Gabbricci. Si prevede la presenza di circa 80 delegati Unasci. L’evento ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Siena, oltre a quello del CONI Nazionale, del Ministero dello Sport con il progetto ‘Sport e Salute’, della Regione Toscana, della Provincia di Siena. Al termine del Convegno, si terrà alle ore 20,30 la cena d’onore presso la Contrada della Selva, rione in cui è situato storicamente il Ricreatorio del Costone. Per il giorno successivo, 1° dicembre, il Costone metterà a disposizione degli invitati un percorso museale presso la Pinacoteca di Siena, dopodiché la comitiva si sposterà presso il Ricreatorio Pio II per assistere alla S.Messa che verrà celebrata dal direttore del Ricreatorio don Massimiliano Gabbricci. A seguire il banchetto che concluderà i festeggiamenti. Un modo importante dunque per dare risalto a livello nazionale a un anniversario storico per il Costone che nel frattempo prosegue indomito con tutte le proprie attività che si concentrano ormai da anni presso il PalaOrlandi, la seconda casa dei Costoniani, impianto questo che è stato inaugurato il 17 dicembre del 2007.

