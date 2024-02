Controllo risorse Pnrr. Patto Unione-Finanza

Nella sede dell’Unione dei Comuni a Sarteano è stato siglato ieri il Protocollo di intesa tra l’Unione dei Comuni della Valdichiana senese e il comando provinciale della Finanza per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Così la presidente Agnese Carletti e il colonnello Pietro Sorbello che comanda le Fiamme gialle, hanno avviato una collaborazione per rafforzare le attività di controllo finalizzate anche alla prevenzione e al contrasto della corruzione, delle frodi nonché ad evitare i conflitti di interesse e scongiurare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi. Al fine di assicurare la corretta destinazione delle risorse pubbliche e disincentivare le condotte lesive dei pubblici interessi, il protocollo prevede comunicazioni periodiche (relative a progetti, operatori interessati, dati finanziari, procedure di gara e tempistiche) che l’Unione dei Comuni effettuerà alla Finanza. "La collaborazione fra enti e istituzioni è sempre di cruciale importanza – dice Carletti – soprattutto adesso, quando in ballo ci sono risorse ingenti come quelle che gli enti gestiscono per l’attuazione dei molteplici progetti Pnrr. Attraverso la Centrale Unica di Committenza, che abbiamo istituito in seno all’Unione dei Comuni, passano la gran parte delle gare dei 10 soci, di altri comuni confinanti ed altri enti e fondazioni che hanno deciso di utilizzare il nostro ufficio. Alla luce di questo acquista ulteriore valore la firma di oggi fra l’ente e la Finanza". Il protocollo "riconosce l’importanza del ruolo della Guardia di Finanza, chiamata a garantire un quadro di sicurezza economico-finanziaria funzionale alla “buona spesa pubblica”, alla piena attuazione delle iniziative volte a migliorare la vita degli italiani e stimolare crescita e sviluppo economico del Paese".