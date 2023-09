Controcultura, l’associazione dei giovani: "Cerchiamo originalità e anche libertà"

Si chiama Controcultura l’Associazione messa in piedi dal gruppo di quaranta ragazzi e ragazze (nella foto) di San Gimignano per non essere confusi con l’altra ‘Cultura’. Controcultura resuscitata dalla storica ‘Sangiradio’ per continuare un giovane cammino. Impegno contro-culturale "per lanciarsi in qualcosa di diverso". Spiegano. Con eventi firmati e cominciati dal rinnovato ‘San Silvestro Sotto le Torri’ e dall’inedito progetto-evento, nazionale del primo Festival al distillato del Gin. Il ‘SanGingegnere’ nato dal barman Lorenzo Borgianni con tutto il gruppo guidati dal presidente Simone Tinacci. Un festival ‘San-Gin’ da tutto esaurito dal palcoscenico naturale della Rocca. "Abbiamo aggiunto la parola "Contro alla cultura – precisa Tinacci –, per il nostro modo di esprimere il concetto tenendo sempre presente la nostra città, la comunità, le abitudini e i divertimenti. Cercando originalità in quello che facciamo e dimostrandolo a modo nostro rimanendo liberi da tutto e da tutti".

Romano Francardelli