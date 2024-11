Contributo affitto 2024. Graduatoria provvisoria all’albo pretorio

Da ieri sull’Albo Pretorio online del Comune di Siena è pubblicata la graduatoria provvisoria scaturita dalle domande pervenute relativamente al ’Bando di concorso per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2024’. La graduatoria provvisoria è consultabile anche sul sito del Comune. A tutela del diritto alla privacy, a ogni domanda è stato associato un codice univoco coincidente col codice domanda riportato nella ricevuta di presentazione dell’istanza rilasciato ai richiedenti. Di conseguenza nella graduatoria non verranno inseriti i nominativi dei partecipanti, ma esclusivamente i codici di riferimento abbinati ad ogni singola domanda. Per i richiedenti esclusi sarà possibile presentare ricorso attraverso la piattaforma informatica entro il 3 dicembre. Per ogni ulteriore informazione contattare il servizio Patrimonio e Politiche Abitative.