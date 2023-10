Contributi affitto 2023. All’albo pretorio la graduatoria

Da ieri all’albo pretorio on line del Comune di Siena è pubblicata la graduatoria provvisoria scaturita dalle domande pervenute per il bando di concorso per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2023. La graduatoria provvisoria sarà consultabile anche sul sito del Comune. A tutela del diritto alla privacy, ad ogni domanda è associato un codice univoco coincidente con il codice domanda riportato nella ricevuta di presentazione dell’istanza. Di conseguenza nella graduatoria non verranno inseriti i nominativi dei partecipanti, ma i codici di riferimento abbinati ad ogni domanda. Sarà possibile presentare ricorso attraverso la piattaforma informatica implementata sul sito del Comune entro l’8 novembre. Eventuali richiedenti ammessi con riserva potranno regolarizzare il contratto e trasmetterlo al Servizio politiche abitative entro il 31 dicembre.