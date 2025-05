"Contentissimo. Cavalli? E’ presto"

Un Palio, quello di luglio, che vedrà presente sul tufo nuovamente anche il Valdimontone dopo la doppia presenza in Piazza nel 2024: "Sono molto contento – afferma il capitano di via dei Servi, Aldo Nerozzi – in contrada c’è un’atmosfera incredibile".

Valdimontone che sarà presente sul tufo senza la rivale Nicchio, a differenza degli ultimi due Palii, in cui la contrada dei Pispini è stata presente tra i canapi. Nerozzi conferma il suo ottimo rapporto con Jonatan Bartoletti e Giuseppe Zedde, ormai diventati punti di riferimento per il capitano e la stessa contrada di via dei Servi che è stata estratta dalla Chiocciola, una situazione che ha due precedenti vittoriosi per il Valdimontone: luglio 1922 e luglio 1974.

"Non c’è due senza tre", le parole di Nerozzi galvanizzato dall’estrazione a sorte. Un Palio che vede già qualche capitano esprimere la propria preferenza per i cavalli migliori: "Ora per parlare di cavalli mi sembra un po’ presto – il suo commento –, però è chiaro che i cavalli migliori sono sempre meglio".

La Carriera del 2 luglio vedrà presente sul verrocchio Renato Bircolotti, riconfermato all’unanimità dai capitani dopo l’ultima esperienza: "Chiaramente sono d’accordo sulla scelta di confermare il mossiere", ha spiegato Nerozzi.

Il Valdimontone è stata estratta per la quattordicesima volta dal 2000 e conferma il suo trend positivo riguardo alle uscite a sorte quando cade il 25 maggio: era uscita già tre volte.

La contrada manca dalla vittoria dall’agosto del 2012 con il fantino Jonatan Bartoletti e il cavallo Lo Specialista. La vittoria nel Palio di Provenzano invece per il popolo dei Servi manca dal 2 luglio 1982 con i debuttanti Giuseppe Pes e il cavallo Cuana.

M.C.