Consulta giovanile Il progetto ora è realtà

Un ponte tra i giovani e il Comune di Colle. Sarà questa la funzione della consulta giovanile comunale. Oltre a questa anche quella di rappresentanza, di promozione di dibattiti pubblici ed attività socio-culturali, ma soprattutto di raccordo fra giovani e istituzioni locali. "La partecipazione giovanile arricchisce il dibattito e assicura la diversità di prospettive, favorendo la comunità e garantendo maggiore legittimità alle decisioni prese – sottolinea Serena Cortecci, assessore alla scuola e al sociale – Allo stesso tempo, includere i giovani significa anche responsabilizzare le nuove generazioni, permettendo loro di acquisire competenze di cittadinanza attiva". Una consulta che sarà di supporto e potenzialmente di fornitura di servizi, come indirizzare i giovani in fase di inserimento nel mondo del lavoro. Avrà anche la più generale funzione di stimolo alla partecipazione politica dei giovani.

Le aree d’interesse di cui dovrebbe occuparsi sono piuttosto ampie. I ragazzi hanno predisposto una lista, non esauriente, che comprende: la scuola, il tempo libero, l’educazione sessuale, la cultura e lo spettacolo, lo sport, la gestione degli spazi pubblici, l’approccio al mondo del lavoro e l’ambiente. Per quanto riguarda le forme di interazione con le istituzioni comunali, i partecipanti hanno espressamente previsto che la futura Consulta possa avere il diritto di partecipare e di intervenire ai Consigli comunali qualora si dibatta di temi che rientrano fra le finalità della Consulta stessa; il potere di esprimere pareri obbligatori, pur se non vincolanti, sulle delibere consiliari e di giunta che riguardino temi di interesse per la Consulta e il potere di iniziativa all’interno del Consiglio comunale.

