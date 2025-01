Consulta dei Giovani. Il consiglio dà l’ok

"Si proceda all’istituzione della Consulta dei Giovani". Lo ha deliberato, con voto unanime, il consiglio comunale di Abbadia San Salvatore. Tutti gli atti, per dare concreta attuazione a questa Consulta, verranno attivati con effetto immediato. "Le finalità, i compiti, la composizione e l’attività della consulta – si legge nelle delibera del consiglio- sono da definire, sentite le libere forme associative interessate, con apposita disciplina regolamentare".

I motivi che hanno spinto il consiglio comunale a decidere la costituzione di una Consulta per i giovani traggono origine dalla convinzione che si vive "un momento in cui la realtà giovanile è in continuo movimento e le problematiche che la riguardano sono molteplici. Questa Amministrazione - considera Importante, e fondamentale, attivare momenti di confronto, istituzionalizzando un luogo specifico dove i giovani possono avere la parola sui problemi riguardanti il Comune, assicurando così una formazione alla vita democratica ed alla gestione della vita cittadina. Un importante momento di svolto, e anche di confronto, sulle proposizioni, le tematiche dell’Amministrazione comunale. Un modo, anche questo decisamente importante, per avvicinare, i giovani alle realtà politico-amministrative.

Le politiche giovanili, dice la giovane assessora Francesca Mariottini "sono considerate un impegno costante, d’ascolto e di dialogo verso i giovani, invitati a partecipare e ad essere cittadini “attivi”, mettendo a disposizione mezzi, luoghi e condizioni a sostegno di iniziative a loro rivolte, per contribuire alla costruzione di una società migliore". Nel prossimo primo incontro i giovani saranno chiamati ad approvare il regolamento operativo, a nominare i coordinatori.