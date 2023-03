Consulenze e screening Asl e policlinico

Dal 12 al 18 marzo si celebra la ’Settimana mondiale del glaucoma’, una patologia inizialmente silente, molto diffusa e nei confronti della quale sono strumenti fondamentali la prevenzione e la diagnosi precoce per evitare danni gravi alla vista.

La Asl Toscana sud est anche quest’anno, tramite il dipartimento di Oculistica diretto dal dottor Andrea Romani, mette a disposizione sulla provincia di Siena visite gratuite prenotabili tramite Cup - allo 0577 767676 - per tutti coloro, residenti nel territorio aziendale, che abbiano superato i 40 anni di età e non abbiano effettuato visita oculistica negli ultimi due anni.

Anche l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese aderisce alla Settimana mondiale del Glaucoma con una giornata di screening gratuito, mercoledì 15 marzo, dalle 8 alle 13: saranno attivi due ambulatori nei quali il dottor Stefano Baiocchi ed il professor Paolo Frezzotti, referenti degli ambulatori glaucoma dell’Oculistica diretta dal professor Gian Marco Tosi, saranno a disposizione per consulenze oculistiche, previa prenotazione. Gli appuntamenti sono rivolti principalmente a pazienti sani o con familiarità per glaucoma: per prenotare è necessario chiamare il numero 0577 585663. Gli utenti prenotati dovranno presentarsi il 15 marzo per l’accettazione alla stanza 25, al lotto 1, piano 7 e saranno indirizzati poi nei due ambulatori dove effettueranno la visita oculistica ed in caso di necessità, anche un eventuale approfondimento diagnostico.

"Il glaucoma - spiega la dottoressa Claudia Sforzi - è una patologia degenerativa che può colpire entrambi gli occhi, determinando danni irreversibili al nervo ottico che, con il tempo, possono portare a ipovisione e cecità. Nel mondo sono circa 64 milioni le persone affette da glaucoma".