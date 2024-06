Consulenti del lavoro. Poggiani presidente del consiglio provinciale

Si è insediato il nuovo consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Siena, per il triennio 2024-2027. Alla guida Debora Poggiani come presidente, Sabrina Chere come segretario e Sofia Turchi come tesoriere. Completano il consiglio Andrea Pizzinelli e Giuseppe Spatafora. Il collegio dei revisori dei conti sarà presieduto da Giacomo Enia, affiancato da Roberta Pulcinelli ed Enrica Caldi. "Obiettivo – si afferma – portare avanti il lavoro svolto nella precedente consiliatura, per la promozione della figura e il ruolo di terzietà dei consulenti del lavoro in tutti gli àmbiti possibili".