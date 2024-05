Consulenti assicurativi con patente B e auto propria

3 CONSULENTI ASSICURATIVI – Cercarsi a Poggibonsi tre consulenti assicurativi. Le risorse saranno inserite in un team di agenzia e svolgerà un’attività commerciale di consulenza specializzata per offrire le soluzioni più adeguate in tema di linee di bisogno finanziario-assicurativo: investimenti, risparmio, previdenza, protezione. Richiesta esperienza nella mansione, patente B ed auto, conoscenze informatiche. Per candidarsi contattare Barbara Bellucci al 0243089401 o [email protected]

3 ADDETTI/E ALLE PULIZIE - Impresa pulizie di Poggibonsi cerca tee addetti/e alle pulizie con preferibile esperienza nella mansione e patente B. Contratto a tempo determinato, 20 ore settimanali. Per candidarsi telefonare allo 05771481036 o cv a [email protected]