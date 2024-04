Consorzio Brunello sarà al Vinitaly con 110 cantine

Il Brunello di Montalcino è pronto a scendere in campo per la 56.a edizione di Vinitaly (Veronafiere dal 14 al 17 aprile) con una squadra di 110 cantine, di cui 63 con stand, nella collettiva ospitata dal Consorzio nello spazio simbolo di oltre 800mq (padiglione 9, dallo stand B4 allo stand B8). Diversi gli appuntamenti, a partire da OperaWine, il super tasting che come da tradizione fa da anteprima al Salone internazionale dei vini e distillati, in calendario sabato 13 aprile alle Gallerie Mercatali. E tra le 131 etichette selezionate quest’anno da Wine Spectator, la rivista di settore americana tra le più influenti al mondo, 10 sono Brunello.