Consiglio comunale in due atti Piano dei lavori e debiti da sanare

Sarà un consiglio comunale in due atti, quello in programma martedì 28. Nel pomeriggio, alle 16, si terrà la seduta straordinaria per il conferimento della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato, presente il capo della polizia Lamberto Giannini. Al mattino è invece in programma la seduta ordinaria del consiglio, una delle ultime con le elezioni di maggio ormai alle porte. In programma l’approvazione del bilancio della Biblioteca degli Intronati, le variazioni al bilancio di previsione e al piano triennale dei lavori pubblici, il riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano di debiti fuori bilancio, la modifica al regolamento per la Tari e il varo del regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Atti che chiameranno la maggioranza a una prova di coesione in aula, non facile considerando la tensione della campagna elettorale con i differenti posizionamenti delle forze che ancora garantiscono il sostegno alla giunta De Mossi. Sul fronte interrogazioni, si parlerà di Piano della mobilità (Valentini, Pd), verde pubblico, posti auto e marciapiedi in via Vivaldi e Cozzarelli (Per Siena), eventuali contributi all’Asp da parte della Biblioteca comunale (Valentini, Pd), stato di criticità dell’area adiacente il distributore in via Massetana Romana (Micheli, Pd), rifacimento del manto stradale in via Mentana e installazione di un’illuminazione nella scalinata di piazza 3 luglio (Staderini, Sena Civitas), associazione centro storico (Valentini, Pd), progetti legati al Pnrr e variante al Piano operativo (Masi, Pd). Una sola mozione iscritta all’ordine del giorno, di Staderini (Sena civitas) sulla revisione delle "antenne a uso radiantistico" nel regolamento edilizio.