Consigliera alle Pari Opportunità Il sindaco nomina Nasorri "Ancora tanto lavoro da fare"

Sonia Nasorri, già consigliera comunale, è stata delegata dal sindaco Gianluca Sonnini come consigliera con incarichi in materia di pari opportunità e partecipazione. Nasorri ha subito partecipato, nella giornata di mercoledì, all’Assemblea delle Elette e alla Conferenza degli Enti del servizio associato pari opportunità per la programmazione degli eventi del ‘Cartellone La Donna al Centro 2023’.

"Ho accettato con grande entusiasmo questa delega – afferma Sonia Nasorri - perché quello delle pari opportunità è sempre stato un tema a cui tengo particolarmente. Nonostante siano stati fatti grandi passi in avanti purtroppo in Italia c’è ancora molto lavoro da fare per poter eliminare tutti quegli ostacoli discriminatori che impediscono l’uguaglianza tra tutte le persone sia nella vita sociale, economica che in quella lavorativa. Sono orgogliosa di poter collaborare attivamente con le altre consigliere delegate dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese sperando di poter dare il mio piccolo contributo alla lotta contro le discriminazioni".

Tra gli obiettivi del Comune di Chiusi c’è quello di poter avere anche nella cittadina etrusca, almeno una volta la settimana, uno sportello Pari Opportunità, servizio gestito dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e al momento presente solo a Montepulciano, Sinalunga e Sarteano.

Massimo Montebove