Consigli di frazione: c’è la svolta. Bellavista e Staggia sono i primi

Nascono i Consigli di frazione per dare voce alla realtà periferiche. Nel territorio comunale di Poggibonsi i primi saranno quelli di Bellavista e di Staggia. "La libertà è partecipazione" cantava Gaber e partecipazione è la parola d’ordine di questi importanti organismi pensati per dare ai cittadini la possibilità di esprimersi e di proporre iniziative per migliorare i servizi e la qualità della vita nei loro paesi. "Un percorso che entra nel vivo e che ci consentirà ad inizio anno di sperimentare questa forma di coinvolgimento, vedere come funziona ed eventualmente modificare ciò che serve per migliorare – spiega la sindaca Susanna Cenni –. L’obiettivo è introdurre strumenti flessibili e duraturi capaci di interpretare i cambiamenti e di costruire la comunità che partecipa e che è importante per la qualità della democrazia". "Come promesso siamo online con bando, informazioni e moduli per aderire – dice l’assessore alla Partecipazione Filippo Giomini – Da gennaio attiveremo anche lo strumento dei Forum e i moduli per richiedere ulteriori Consigli di frazione nella forma dell’assemblea. Adesso però si parte spediti con Bellavista e Staggia Senese per fare un primo passo, testarlo, approfondire e definire il percorso migliore per la partecipazione di tutti e tutte". Possono far parte dei consigli di frazione i rappresentanti delle associazioni del territorio e persone comuni sostenute da gruppi di cittadini. Le associazioni indicano nella richiesta un rappresentante effettivo e un supplente. Possono essere indicati anche rappresentanti non residenti, con solidi e comprovati legami con il territorio, che dovranno essere ammessi nel Consiglio dal direttivo. Per candidarsi è necessario raccogliere le firme a proprio sostegno: 20 per Staggia Senese e 10 per Bellavista. I firmatari devono essere residenti nelle frazioni . Il bando resterà aperto fino al 25 dicembre. Per aderire ai consigli di frazione associazione e cittadini devono inviare una mail a a: [email protected] oppure [email protected]. Il direttivo eleggerà successivamente il presidente mentre l’assemblea, l’altro organo dei Consigli di frazione, è aperta e corrisponde alla comunità di riferimento. Bellavista e Staggia , dunque, faranno sentire presto la loro voce.