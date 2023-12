Conoscere e gestire la malattia. Così il paziente diventa ’esperto’

Imparare a conoscere la propria malattia cronica per accettarla e gestirla e garantirsi così una buona qualità di vita. È l’obiettivo dei seminari del progetto Idea (Incontri di educazione all’autogestione) promossi da Asl Toscana sud est, e rivolti a chi è affetto da malattie croniche e diabete. I seminari aiuteranno i pazienti a gestire, nel modo più corretto, la propria patologia evitando l’abbandono delle terapie.

I corsi prenderanno il via a gennaio e saranno condotti da personale dell’Asl: un incontro a settimana per un totale di 6 incontri complessivi, al termine dei quali i pazienti riceveranno l’attestato di ’pazienti esperti’. Possono partecipare sia le persone affette da patologia cronica che familiari e caregiver. I seminari sono organizzati con gruppi di 15 persone ciascuno.

Il progetto è basato sul modello messo a punto dall’Università di Stanford che la Regione Toscana, capofila in Italia, ha adottato nel 2010. Il progetto Idea si basa sulla collaborazione e interazione fra operatori sanitari e pazienti nella gestione della malattia cronica: la persona-paziente viene considerata ’esperta’ nella malattia proprio perché la sperimenta in prima persona 24 ore al giorno.

"In questo contesto – spiega Ulrike Ingeborg Uhl, trainer del modello Stanford e infermiere coordinatore – operatori sanitari e pazienti si scambiano informazioni per permettere a quest’ultimi di raggiungere uno stile di vita corretto e mantenerlo nel tempo, attraverso la messa a punto di un piano di azione con obiettivi facilmente raggiungibili da parte del paziente stesso. Lo scopo è quello di realizzare il cambiamento di un’azione e trasformarla in abitudine: la persona impara come autogestire al meglio la sua condizione di cronicità". I pazienti imparano come gestire le emozioni difficili e le tecniche per raggiungere il pensiero positivo, l’attività fisica più idonea, il rilassamento muscolare, la sana alimentazione, la gestione dei farmaci e le modalità per orientarsi nel sistema sanitario.

Nella provincia di Siena i corsi si terranno, da gennaio, presso Nottola, nei distretti sanitari di San Gimignano e di Poggibonsi, alla casa di comunità di Sinalunga e per l’Amiata Senese a San Quirico d’Orcia. In programmazione seminari anche a Chiusi, Colle Val d’Elsa, Monteroni d’Arbia, Siena centro.