Congresso provinciale di Adiconsum. Lucchesi confermato al vertice

Il Congresso provinciale di Adiconsum Siena, l’associazione in difesa e a tutela dei consumatori, conferma all’unanimità il presidente uscente Patrizio Lucchesi. Alla presenza di Massimo Guasconi, vertice della Camera di Commercio di Siena, del segretario generale Marco Randellini e di Guido Pratesi, presidente Asp, oltre che di tutti i segretari delle categorie sindacali Cisl con il leader provinciale Riccardo Pucci e il presidente regionale Adiconsum, Antonello Simone, il dibattito è stato preceduto dalla relazione di Lucchesi.

"Ottimi i risultati in termini di pratiche lavorate, rimborsi ottenuti e nuovi iscritti – ha detto –. Negli ultimi anni sono aumentate le richieste di aiuto allo sportello Adiconsum Siena, divenuto un punto di riferimento importante a cui si rivolge un’utenza che troppo spesso non riesce a venire a capo della burocrazia, delle continue truffe, dei sempre più frequenti errori da parte di fornitori di servizi, luce, gas e telefono. La funzione di Adiconsum diventa sempre più indispensabile per aiutare chi sia perché in età avanzata sia perché privo di risorse per consulenze legali, si troverebbe costretto a pagare quanto non dovuto".