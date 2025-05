Confronto tra le famiglie degli studenti di ogni ordine e grado. L’appuntamento è nell’Auditorium del Palazzo Comunale

Sabato 24 maggio Poggibonsi ospita un incontro nell’ambito dell’iniziativa della Regione Toscana ‘Come va a scuola? Orientamento scolastico e relazioni familiari’. Un confronto aperto alle famiglie degli studenti di ogni ordine e grado (dalla primaria fino alla secondaria di secondo grado) per ripercorrere le scelte formative delle nuove generazioni, dalle elementari fino al mondo del lavoro dei giovani adulti. "Un tema importante per approfondire dinamiche e buone pratiche da adottare per accompagnare i giovani nelle scelte formative – dice l’assessora all’istruzione – e per questo abbiamo promosso l’iniziativa anche presso le nostre scuole perché riteniamo sia un momento utile per tante famiglie che inviamo a partecipare". Gli incontri "Come va a scuola? Orientamento scolastico e relazioni familiari" si svolgeranno in tutta la Toscana (uno per ciascuna zona in collaborazione con le Conferenze Zonali) per la durata di due ore. Sono realizzati a cura del Centro Studi Pluriversum e si rivolgono ai genitori di allievi di ogni grado di istruzione, dalla primaria alla secondaria di secondo grado. Sabato l’appuntamento è proprio a Poggibonsi dalle 14,30 alle 16,30 presso l’Auditorium del Palazzo Comunale-Ex Tribunale in via Alessandro Volta (foto). Un appuntamento rivolto alle famiglie per conoscere il modo in cui i giovani compiono oggi le scelte, riconoscere le dinamiche psicologiche, emotive e relazionali che accompagnano le fasi di transizione nell’arco di vita e come la famiglia possa favorirne l’esito più efficace attraverso l’adozione di buone pratiche, comunicative e relazionali. Registrarsi compilando un semplice modulo Google cliccando sul link: https://forms.gle/XmkzKz9vkGMQj8Cn7 (è possibile accedere al link anche dalla locandina e dal sito del Comune).