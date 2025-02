Confronto sulla Pascoli. Lorè: "Intervenuti subito"

"Il Comune è intervenuto immediatamente e continua a monitorare la situazione: grazie al lavoro degli uffici il lavoro sulle scuole è costante e lungimirante". Così l’assessore all’edilizia scolastica e all’istruzione del Comune di Siena Lorenzo Loré ha risposto all’interrogazione presentata oggi, giovedì 27 febbraio, durante il Consiglio Comunale da Giulia Mazzarelli, capogruppo Pd, sui lavori urgenti da effettuare alla scuola Pascoli.

"In base ai controlli periodici e ai sopralluoghi effettuati – ha specificato l’assessore – sono state rilevate criticità su una porzione di solaio dell’atrio e del ballatoio prospiciente le classi. Queste lesioni superficiali degli elementi costituenti il solaio erano già note all’ufficio e, per questo, costantemente monitorate. Recentemente, in occasione di una delle ultime verifiche, è emersa la necessità di rimuovere e sostituire una porzione di solaio di sottotetto".

In questa fase, ha aggiunto Lorè, "la porzione di solaio è stata rimossa ed è stato ripristinato uno stato di sicurezza per quanto riguarda gli altri elementi. Da martedì scorso ha preso avvio la seconda fase di sostituzione e ripristino del solaio, che, salvo sorprese, dovrebbe concludersi entro Pasqua. Tutto ciò comporta una interferenza con le attività scolastiche: è stato, infatti, necessario delimitare la zona del ballatoio e dell’atrio per evidenti motivi di sicurezza e per evitare che, in caso di distacco di qualche elemento, potessero essere arrecati dei danni".

Per Mazzarelli, però, "c’è stata mancanza di trasparenza e di tempestività nella comunicazione con i genitori. Porta grande disagio non capire subito di cosa si sta parlando quando si viene a conoscenza di un evento come questo, in cui si parla di porzioni di edificio interessate da problemi strutturali. È normale che tutto questo possa far preoccupare chi porta tutti i giorni bambini a scuola. Le difficoltà sono state e sono tutt’ora numerose per lo spostamento di cinque classi fra palestra, ufficio di presidenza e altri spazi. Inoltre ci saranno riorganizzazioni varie nel corso dei lavori, quindi presumibilmente saranno spostati di nuovo i ragazzi. Perché l’intervento non è stato pianificato per esempio con la scuola chiusa?".