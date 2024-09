Confronto in Comune sul caso Sigerico. Lunedì commissione di garanzia e controllo

Se di Sigerico si parlerà (forse) in consiglio comunale il 26 settembre, quando all’ordine del giorno è prevista almeno un’interrogazione, un antipasto è in programma lunedì 23 nella commissione comunale di garanzia e controllo, convocata dalla presidente Anna Ferretti, Pd, con all’ordine giorno “cambiamenti organizzativi“ della società partecipata. A lei è arrivata la richiesta sottoscritta da otto consiglieri di opposizione (i quattro del Pd, lei esclusa perché destinataria della missiva, Monica Casciaro di Siena sostenibile, Massimo Castagnini, Fabio Pacciani del Gruppo misto, Vanni Griccioli di Per Siena) per invitare in commissione i referenti di Sigerico sul tema delle recenti riorganizzazioni, con l’addio del presidente Leonardo Tafani, vincitore del concorso per dirigente. "Ho preferito, prima di inoltrare l’invito ai dirigenti della società, ascoltare il parere di tutta la commissione di controllo e garanzia", spiega la presidente Ferretti, che pure potrebbe anche procedere in autonomia, per i poteri previsti dalla carica. Sul tema, si ricorderà, oltre all’interrogazione in consiglio comunale, ne è stata depositata anche una in Parlamento dai deputati Sarracino e Simiani del Pd.