’Conflict management and Humanitarian Action. Corso post laurea

Giornata conclusiva, giovedì prossimo, del master ’Conflict Management and Humanitarian Action’ dell’Università di Siena. La cerimonia si terrà nell’aula magna storica del palazzo del Rettorato alle 14.30. Dopo i saluti iniziali e l’introduzione del professor Luca Verzichelli, coordinatore del corso, interverrà la dottoressa Marina Cino Pagliarello dell’European University Institute, con un intervento dal titolo ’Universities as Informal Diplomats: Addressing Crisis, Conflict, and Global Cooperation’, dedicato ai temi della diplomazia culturale ed al ruolo delle università nella cooperazione in aree di crisi e di conflitto. In programma anche l’intervento del dottor Tommaso Fabbri, regional coordinator per Medici Senza Frontiere per l’America Latina e docente dell’Ateneo, dal titolo ’Sharing practices of humanitarian action today’. A seguire la consegna degli attestati ai partecipanti.