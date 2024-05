Concerti per organo alla Chigiana. Gran finale con l’Orchestra Toscana

Una rassegna di concerti con un grande protagonista: l’organo di Palazzo Chigi Saracini. Restaurato lo scorso anno, grazie a un intervento che lo ha restituito all’Accademia Chigiana dopo un lungo periodo di silenzio, il prezioso strumento che si trova nel Salone dei Concerti è pronto per regalare nuove emozioni al pubblico delle grandi occasioni. Il primo appuntamento è già oggi pomeriggio, con un concerto che inizierà alle 17. Un primo evento che ospiterà l’esibizione di una coppia di strumenti insolita e poco presente nei cartelloni concertistici: pianoforte e organo, rispettivamente con Guglielmo Pianigiani e Cesare Mancini. Il prossimo concerto di questa nuova rassegna è invece in programma per giovedì 23, per un concerto solita di Antonio Galanti che si siederà all’organo. Chi ha già avuto l’occasione di riascoltare questo splendido strumento, dopo il restauro, è già rimasto ammaliato dalla dolcezza di un suono davvero unico. Si cambia invece scenario per il prossimo appuntamento chigiano della stagione Micat in Vertice, che sarà anche l’ultimo. Si conclude infatti un cartellone importante, che ha seguito le celebrazioni per il centesimo anno, inaugurando di fatto un nuovo secolo di musica.

A chiudere l’edizione 101 della rassegna musicale proposta dall’accademia senese, sotto la direzione artistica del maestro Nicola Sani, sarà l’Orchestra della Toscana, che venerdì 17 maggio si esibirà al Teatro dei Rinnovati insieme a Ettore Pagano al violoncello, con la direzione di Erina Yashima. La serata presenta un programma in due parti: il Concerto n. 2 in si minore op. 104 di Antonín Dvorák e la Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64 di Pëtr Il’ic Cajkovskij. Come ormai abitudine dei concerti proposti dalla Chigiana, l’ascolto sarà introdotto alle 20.30 da un momento di approfondimento e avvicinamento alle opere che saranno eseguite.

Nel frattempo, sta per iniziare la terza edizione del corso intensivo di Film Scoring, che da lunedì 13 maggio) si aprirà con un programma davvero di spicco nel panorama mondiale della musica legata alle immagini. Quest’anno, tra le altre cose, il corso vede la partecipazione di nove docenti di fama internazionale e di undici allievi provenienti da angoli diversi del mondo, tra cui India, USA, Canada, Olanda, Costa Rica, Italia e Hong Kong. I lavori degli allievi saranno poi premiati nel corso di un evento che si svolgerà a Firenze, al cinema La Compagnia, il primo di giugno.

Riccardo Bruni