Conad, svolta green. C’è l’ecocompattatore

Il supermercato Conad di Colle sempre più green. Andrea Pecorario della società La nstallato un eco-compattatore presso il punto vendita Conad Superstore di Colle di Val d’Elsa. Vetreria srl, ha, così, iUn modo per incentivare l’adozione di comportamenti di consumo responsabili. Pensare che sono quasi 10mila le bottiglie di plastica che vengono consumate a Colle al giorno, escluso bar e ristoranti. L’iniziativa, permette la raccolta di bottiglie in Pet ad uso alimentare ed il riciclo attraverso una virtuosa filiera del "bottle to bottle". Le bottiglie conferite all’eco-compattatore si trasformano in buoni spesa. Ovvero, ogni bottiglia vale un punto, per cui ogni 200 punti il cliente riceve un buono da 3 euro spendibile per la spesa quotidiana. "Siamo lieti – afferma Andrea Pecorario – di annunciare l’installazione di un eco-compattatore nel punto vendita di Colle di Val d’Elsa per sostenere un’azione concreta a favore dell’ambiente, promuovendo l’adozione di comportamenti responsabili". Per poter essere riciclate correttamente, le bottiglie dovranno essere vuote, non schiacciate, con etichetta intatta e codice a barre leggibile, oltre ad aver contenuto esclusivamente liquidi alimentari. Il PET riciclato (rPET) verrà poi utilizzato per produrre nuove bottiglie. L’iniziativa testimonia la grande attenzione al territorio ed all’ambiente attraverso l’introduzione di modelli di gestione sempre più sostenibili e la promozione di iniziative che incentivino l’adozione di comportamento di consumo responsabili con l’obiettivo di favorire la crescita e il benessere delle comunità e dei territori in cui i soci Conad lavorano e vivono.

Lodovico Andreucci