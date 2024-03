Comunità energetiche. Magi: "Amministrazione al lavoro per costituirla"

Il Comune procede sulla strada della realizzazione di una Comunità energetica autonoma. Barbara Magi, assessore all’ambiente, lo ha ribadito anche in occasione dell’incontro nella sala stampa cella Camera dei deputati, all’incontro in tema di comunità energetiche organizzato da Earth academy e Fondazione Futurae in collaborazione con Albatros dedicato al patto di sostenibilità solidale.

Argomento di forte interesse, tanto è vero che martedì alle 11.30 sarà presentata l’adesione dell’Università degli Studi alla Comunità energetica rinnovabile Siena Energie, presieduta da Alessandro Vigni. C’erano stati contatti anche con il Comune che però ha comunicato la propria scelta autonoma. "Stiamo intraprendendo la costruzione di una Comunità energetica da noi promossa – ha detto Magi – cercando di valorizzare le competenze locali verso la rimunicipalizzazione dei servizi energetici. Una sfida decisamente importante e con lo sguardo al futuro".

"Insieme a cittadini, imprese, professionisti, investitori – ha aggiunto Magi – avremo l’occasione di costruire una comunità locale che potrà in seguito sperimentare altri progetti condivisi a beneficio della collettività. L’amministrazione, insediata di recente, si è adoperata per rendere la città più sostenibile e assicurare sostegno ai soggetti più deboli. Benché sia molto difficile operare all’interno di un contesto bellissimo, ma pieno di vincoli urbanistici e paesaggistici, ritengo le Cer un punto di svolta, perché si possono realizzare impianti al di fuori del centro abitato e perché le aree che possono alimentare la città possono essere individuate anche in zone meno pregiate o addirittura degradate".

Magi aggiunge che il confronto a livello nazionale è "un’occasione preziosa per condividere idee e esperienze riguardo alle Comunità energetiche, uno strumento cruciale per favorire lo sviluppo sostenibile a livello locale. È stata una grande opportunità di riflettere insieme a esperti del settore e autorevoli rappresentanti istituzionali su questo argomento di fondamentale importanza".

L’obiettivo è "produrre energia e ridurre i costi fino al 25 per cento. Il nostro ruolo di amministratori è implementare lo sviluppo delle Cer, semplificando gli ostacoli normativi e regolamentari, mettendo a disposizione gli impianti pubblici".