Comunicazione d’impresa e cultura. Il master si presenta

Venerdì dalle 16, presso il Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive in via Roma ’Mci day 2023’ l’appuntamento in cui si riunisce la community del Master in Comunicazione d’impresa, di primo livello dell’Università di Siena, con iscrizioni fino al 1° dicembre. Una tavola rotonda dal titolo ’Cultura del marketing, marketing della cultura’ in cui mondo accademico e operatori culturali si confronteranno su come valorizzare, attraverso marketing e comunicazione, arte e cultura. Presenti Francesca Lazzeroni, Silvia Casolari e Davide Monopoli. Il Premio intarget va a Elena Maffei.