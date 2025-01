Comune di Rapolano Terme, investimenti per 5 milioni nel 2025

Rapolano Terme (Siena), 7 gennaio 2025 - Ammontano a oltre 5 milioni di euro gli investimenti previsti dal Comune di Rapolano Terme (Siena) nell'anno appena iniziato, con opere che copriranno il triennio 2025-2027 per un totale di quasi 9 milioni di euro. Il piano delle opere pubbliche è stato approvato nei giorni scorsi dal consiglio comunale, si spiega in una nota, che ha dato il via libera al bilancio di previsione per l'anno in corso e comprende interventi in settori diversi in fase di completamento, progettazione o affidamento.

Le opere in fase di completamento entro i prossimi mesi sono la palestra adiacente la scuola di secondo grado a Rapolano Terme per circa 500mila euro, finanziata per l'80% da un contributo del ministero, la ristrutturazione della torre medievale e di piazza della Repubblica, finanziate entrambe per l'80% rispettivamente dalla Regione e dal fondo Fesr, e il completamento della riqualificazione del parco della stazione ferroviaria con l'installazione della locomotiva, finanziato con risorse comunali.

E ancora, il completamento del campo da rugby e la realizzazione della condotta per l'acqua potabile, utile anche per gli abitanti della zona di Saltalbero. I principali interventi previsti nel triennio 2025-2027 sono quelli portati avanti nell'ambito del Fesr, Fondo europeo di sviluppo regionale, con un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro che comprende opere per la valorizzazione del territorio, quali la ristrutturazione del Granaione e della chiesa del Corpus Domini, la realizzazione della tangenziale di raccordo tra I Piani e la zona della Coop e della Casa della salute, l'efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Rapolano Terme, della piscina e della risalita automatizzata che unisce la zona della Coop al centro storico. Il piano delle opere pubbliche approvato comprende anche i progetti per la realizzazione della condotta di acqua irrigua dal Calcione al parco dell'Acqua di Rapolano Terme, per circa 286mila euro, e la bonifica di Villa dei Boschi, per circa 960mila, entrambi cofinanziati da un contributo della Regione Toscana, oltre all'efficientamento energetico della scuola secondaria di Rapolano Terme, per circa 860mila euro finanziati con i fondi Pnrr. Fra gli interventi previsti anche nuove asfaltature per circa 500mila euro.